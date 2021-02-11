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Парфенчиков рассказал, как чувствует себя после прививки от коронавируса

Новости. Общество
07:15, 12 Февраля 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава Карелии рассказал о своем самочувствии после вакцинации и дал советы тем, кто решил привиться от COVID-19.

"После прививки от коронавируса чувствую себя хорошо, соблюдаю все рекомендации врачей", - написал Артур Парфенчиков в соцсети 11 февраля.

Напомним, что о своей вакцинации от коронавируса Парфенчиков сообщил 8 февраля. Он пояснил, что раньше не мог сделать прививку из-за подозрений на COVID-19 и по причине участия в донорстве.

"Сделал прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию раньше не мог, поскольку сдавал донорскую кровь, а потом было подозрение на COVID-19. Но тест на антитела это не подтвердил и сегодня привился первым компонентом. Привиться вторым планирую в начале марта. Чувствую себя нормально", - написал тогда губернатор.

Для тех, кто тоже решил привиться от COVID-19, глава Карелии опубликовал памятку с простыми правилами, которые помогут минимизировать риски осложнений.

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Комментарии

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Njkdez
2021-02-12 09:50:48
Будем посмотреть шо дальше будет, фигурально, предположительно, прививка означает "вливание" , так шо в апреле подружка экс депутата матвеева предположительно продолжит предположительно ничего не делать за зп и премии квартальные. Переливание финансовых потоков вот где сила, брат?
АртемD
2021-02-12 08:47:09
Чувствовать себя нормально и чувствовать себя хорошо, это разные ощущения.
Проще не подвергать себя риску и не прививаться.
Andrey+
2021-02-12 09:37:43
АртемD, прививаться все равно придется, поскольку вирус никуда не исчезнет, эта эпидемия - это надолго. Вот только сейчас это можно сделать без очередей и к каждому пациенту относятся очень бережно и внимательно! Да и неизвестно, сколько еще "Sputnik V" будет в свободном доступе: зарубежная вакцина "Pfizer" показала неспособность предотвратить заболевание covid и страны ЕС в срочном порядке сертифицирует российкий "Спутник V" для его закупки и применения на своей территории!
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