Парфенчиков рассказал, как чувствует себя после прививки от коронавируса

Глава Карелии рассказал о своем самочувствии после вакцинации и дал советы тем, кто решил привиться от COVID-19.

"После прививки от коронавируса чувствую себя хорошо, соблюдаю все рекомендации врачей", - написал Артур Парфенчиков в соцсети 11 февраля.

Напомним, что о своей вакцинации от коронавируса Парфенчиков сообщил 8 февраля. Он пояснил, что раньше не мог сделать прививку из-за подозрений на COVID-19 и по причине участия в донорстве.

"Сделал прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию раньше не мог, поскольку сдавал донорскую кровь, а потом было подозрение на COVID-19. Но тест на антитела это не подтвердил и сегодня привился первым компонентом. Привиться вторым планирую в начале марта. Чувствую себя нормально", - написал тогда губернатор.

Для тех, кто тоже решил привиться от COVID-19, глава Карелии опубликовал памятку с простыми правилами, которые помогут минимизировать риски осложнений.