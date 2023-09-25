Охлопков рассказал, как внедряют электронную регистратуру в Карелии

Глава Минздрава Карелии сообщил о начале тестирования сервиса еще в одной поликлинике.

Глава Минздрава Карелии в личном профиле 25 сентября рассказал о ходе внедрения электронной регистратуры.



«Тестирование системы в Городской поликлинике № 4 прошло успешно. За неделю в электронную регистратуру, которая создана на базе линии 122, для записи на прием к врачу обратились 64 человека», — сообщил министр.

Охлопков отметил, что тестирование сервиса для жителей, приписанных к Городской поликлинике № 2, уже начали.



Глава республиканского Минздрава напомнил механизм записи к врачу по новой схеме:

1. Позвонить по номеру 122.

2. Оператор запишет пациента к определенному врачу, за исключением записи к специалистам, к которым требуется предварительный осмотр терапевта или педиатра.

Если к специалисту не запишут во время звонка, то пациента поставят в лист ожидания и подберут дату и время приема позже.



«Обращаю внимание, что запись на прием к врачу через Единый портал госуслуг и региональный портал по-прежнему остается. Это удобный и полюбившийся многим жителям способ записаться на прием к врачу. При этом пациенты, как и раньше, смогут обращаться в регистратуры своих поликлиник», — написал Михаил Охлопков.