Охлопков рассказал, кто поможет врачам эвакуировать больных с избыточным весом

Сотрудники МЧС России по Карелии будут помогать врачам эвакуировать больных с избыточным весом, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Не секрет, что в работе выездных бригад скорой помощи существует проблема: не просто эвакуировать из дома в учреждения здравоохранения больных в буквальном смысле тяжелых, с избыточным весом. Это создает трудности, особенно когда вызов обслуживает хрупкая женщина. Приходится просить о помощи близких, соседей крепкого телосложения", - написал министр на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Минздрав Карелии инициировал подписание соглашения с Главным управлением МЧС России по Республике Карелия о том, что для эвакуации больных с очень большим весом будут подключаться бригады МЧС, имеющие навыки оказания помощи в любых чрезвычайных ситуациях", - уточнил он.

Ранее "Столица на Онего" писала, что спасатели МЧС Карелии помогли врачам попасть к больной женщине.