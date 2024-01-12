В Бюро судмедэкспертизы в Петрозаводске установили постамент в зале для прощаний

Всего для учреждения приобрели 137 наименований оборудования.
В новом здании Бюро судебной медицинской экспертизы установлен постамент в зале для прощаний. Об этом в личном профиле сообщил глава Минздрава Карелии. По словам Михаила Охлопкова, было смонтировано серверное оборудование, запущены холодильные агрегаты.
Как отметил министр, всего для Бюро СМЭ приобрели 137 наименований оборудования.
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