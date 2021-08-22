Охотники Карелии со второй попытки смогли подать заявления на добычу лося

Минприроды Карелии провело повторный прием заявлений от охотников на получение лицензии на добычу лося.

Сегодня, 23 августа, состоялся повторный прием заявлений на добычу лося. В электронном виде, по состоянию на 15 часов 00 минут, поступило 1670 заявлений, сообщили в ведомстве.

В Министерстве природных ресурсов и экологии республики, а также во всех муниципальных районах республики, был организован личный прием заявлений. Всего к приему заявлений было привлечено 24 сотрудника министерства.

Кроме того, прием заявлений осуществлялся во всех отделениях Многофункционального центра республики.

В настоящее время проводится обработка заявлений и формирование общей очереди для организации распределения указанных заявлений в соответствии, со временем их поступления.

Ранее министерство природных ресурсов и экологии Карелии вынуждено было отменить прием заявлений от охотников на получение лицензии на добычу лося, который проводился 13 августа с помощью портала государственных и муниципальных услуг республики. Как утверждали в карельском Минприроды, ажиотажный спрос привел к аномальной нагрузке на электронную систему.