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Охотники Карелии со второй попытки смогли подать заявления на добычу лося

Новости. Общество
16:15, 23 Августа 2021
фото: фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего», Freepic

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Минприроды Карелии провело повторный прием заявлений от охотников на получение лицензии на добычу лося.

Сегодня, 23 августа, состоялся повторный прием заявлений на добычу лося. В электронном виде, по состоянию на 15 часов 00 минут, поступило 1670 заявлений, сообщили в ведомстве.

В Министерстве природных ресурсов и экологии республики, а также во всех муниципальных районах республики, был организован личный прием заявлений. Всего к приему заявлений было привлечено 24 сотрудника министерства.

Кроме того, прием заявлений осуществлялся во всех отделениях Многофункционального центра республики.

В настоящее время проводится обработка заявлений и формирование общей очереди для организации распределения указанных заявлений в соответствии, со временем их поступления.

Ранее министерство природных ресурсов и экологии Карелии вынуждено было отменить прием заявлений от охотников на получение лицензии на добычу лося, который проводился 13 августа с помощью портала государственных и муниципальных услуг республики. Как утверждали в карельском Минприроды, ажиотажный спрос привел к аномальной нагрузке на электронную систему.

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Комментарии

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Никита
2021-08-23 16:52:17
Не подавать надо , а давать , путают глаголы .
Гость
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