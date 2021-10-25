Охотники нашли тело пенсионера, пропавшего в лесу Карелии месяц назад

В Олонецком районе 74-летний мужчина, пропавший месяц назад, найден мертвым

Как стало известно «Столице на Онего», 23 октября охотники в Олонецком районе нашли в лесу тело 74-летнего жителя деревни Вагвозеро, пропавшего 12 сентября.

По словам жены погибшего, пожилой мужчина ушел в лес за ягодами и не вернулся.

«У него с собой был телефон, который держит зарядку почти месяц, но там, где муж собирает ягоды, связи нет» — рассказала супруга пенсионера в соцсети.

Спасатели и родственники искали пропавшего почти месяц, но поиски не увенчались успехом.