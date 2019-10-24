Охотники, охранявшие жителей Карелии от диких зверей, выследили волка

В Кемском районе охотник застрелил волка вблизи города.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", одна из мобильных оперативных групп сегодня добыла серого хищника рядом с городом Кемь. Охотинспектор Кемского района Александр Чистяков и охотник Сергей Бурдюг патрулировали лес по жалобам жителей района. Выследить волка удалось вблизи города.

Сейчас в республике в связи с участившимся выходами хищников в населенные пункты работают 4 оперативные группы в Медвежьегорском, Кемском, Муезерском и Лоухском районах. На особом контроле минприроды остается ситуация по волку в поселке Надвоицы. Повторных выходов хищника к людям не зафиксировано.

Минприроды напоминает, что если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного по телефону +7(921) 457-13-18 или по телефону полиции 112.