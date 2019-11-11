Охотники застрелил трех волков в поселке Карелии

В Пряжинском районе охотники добыли трех волков, которые оставили следы в поселке Карелии.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", в воскресенье, 10 ноября, были замечены следы хищника недалеко от поселка Верхние Важины. Группа опытных охотников отправилась в лес и добыла трех волков.

Регулирование численности волков необходимо для безопасного экологического баланса в лесу. В этом году в Карелии выдано 3 тысячи разрешений на добычу волка.

Шкура волка клеймится на ветеринарной станции и отправляется на экспертизу в лабораторию Вологодской области, где проходит обследование на выявление бешенства. Четыре года назад у добытых в Карелии волков было зафиксировано это заболевание.

Минприроды Карелии напоминает, что если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, сообщите по телефону оперативного дежурного по телефону +7(921) 457-13-18 или по телефону 112.