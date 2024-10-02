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Охотников без документов поймали в Карелии

Новости. Природа
13:01, 19 Октября 2024
фото: © Гуси белолобые / Минприроды Карелии / VK

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Нарушения зафиксировали в двух районах республики.

Специалисты охотнадзора обнаружили нарушителей в Суоярвском округе и Пряжинском районе. Об этом сообщило Минприроды Карелии.

Инспекторы провели около двадцати проверок во время рейда, который проходил с 11 по 13 октября. 

«И в Пряжинском районе, и в Суоярвском округе зафиксировали граждан, которые находились в лесу с оружием, не имея при себе разрешение на добычу охотничьих ресурсов. За такое нарушение гражданам грозит штраф до 4 тысяч рублей», – отметил инспектор Леонид Савастьянов.

По всем нарушениям законодательства составили административные протоколы. В министерстве отметили, что обо всех случаях нарушений охотпользователей можно сообщить по номеру телефона +7 (921) 222-05-25.

Ранее мы писали о том, что в Карелии разоблачили браконьеров во время рейда охотнадзора.

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