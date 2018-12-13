Охрана карельских чиновников обходится в миллионы

Правительство Карелии готово потратить на охрану своего здания 2,7 миллиона рублей.

Республиканское управление по государственным закупкам объявило о проведении электронных торгов на право заключения государственного контракта об оказании услуг по физической охране здания правительства Карелии в Петрозаводске Максимальная цена контракта составляет более 2,7 миллиона рублей.

В числе требований к участникам торгов – наличие действующей лицензии на выполнение работ, связанных с использованием секретных сведений, составляющих государственную тайну. По условиям контракта, срок оказания охранных услуг начнется с 1 января, а завершится 31 мая 2019 года.