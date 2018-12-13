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Новости. Общество
11:42, 13 Декабря 2018
фото: Валерий Поташов

Охрана карельских чиновников обходится в миллионы

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Правительство Карелии готово потратить на охрану своего здания 2,7 миллиона рублей.

Республиканское управление по государственным закупкам объявило о проведении электронных торгов на право заключения государственного контракта об оказании услуг по физической охране здания правительства Карелии в Петрозаводске Максимальная цена контракта составляет более 2,7 миллиона рублей.

В числе требований к участникам торгов – наличие действующей лицензии на выполнение работ, связанных с использованием секретных сведений, составляющих государственную тайну. По условиям контракта, срок оказания охранных услуг начнется с 1 января, а завершится 31 мая 2019 года.   

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Комментарии

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Жуков
2018-12-13 13:31:56
Если ж*па шире плеч, то зачем её беречь.
кир
2018-12-13 13:11:22
Сколько здоровых мужиков в стране в охране числится, фактически ничего полезного не делая? Сюда же отнесем "охранников" средневековых постулатов. Миллионы бездельников.
Хулия
2018-12-13 13:05:54
Или реставрация дверей в арендованном здании за 1 млн -
0106200001418000079





Хулия
2018-12-13 12:55:30
Это вы еще закупку по дизайну окон пропустили - 0106500000318000826, занавески на 2 окна за 156 тыс.


mentor
2018-12-13 12:32:40
Боятся, однако, своего электората...
Grek
2018-12-13 12:04:52
Прожирать так сразу весь бюджет ! С музыкой .
Гость
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