Охрана в торговом центре Петрозаводска не разрешила мужчине украсть пальто для тети

Безработный петрозаводчанин пытался украсть в торговом центре на Древляке подарок для родственницы, но был пойман с поличным, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Петрозаводску обратились представители крупного торгового центра на Лесном проспекте и сообщили, что произошла кража в одном из отделов.

Полицейские установили обстоятельства произошедшего и личность задержанного. Им оказался 41-летний ранее судимый безработный петрозаводчанин.

Он пришёл в магазин, когда в нём было много посетителей. Мужчина долго присматривался к женской верхней одежде. Даже попросил одну покупательницу примерить пальто – якобы выбирал подарок для своей тёти. А затем, по версии следствия, подозреваемый сорвал антикражное устройство, спрятал товар и попытался уйти, однако был остановлен охраной.

Возбуждено уголовное дело о краже.