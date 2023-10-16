Охранник магазина в Петрозаводске лишилась смартфона, пытаясь предотвратить кражу товара

Безработный мужчина забрал телефон сотрудницы охраны, пока она разбиралась с магазинными ворами.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение о краже смартфона на рабочем месте.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, распространили ориентировку. Вскоре наряд ГИБДД задержал похожего по приметам мужчину.

Работницу службы охраны отвлек инцидент у кассы - неизвестные пытались уйти с неоплаченным товаром. Ее рабочее место, заряжался мобильный телефон, осталось без присмотра. В этот момент в магазин зашел безработный петрозаводчанин 1975 года рождения. По версии следствия, он украл гаджет и скрылся.

Сотрудники полиции нашли его до того, как злоумышленник успел продать краденое. Возбуждено и расследуется уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.