Охватить всю Карелию!

Уже несколько недель по республике курсирует автобус помощи.

Более полутора тысяч розданных пакетов и десятки принятых обращений — автобус ЛДПР прокатился по всем районам республики.

Команда ЛДПР доехала до самых отдаленных уголков республики — таких, например, как поселок Вирандозеро Беломорского района. Местным жителям приходится добираться до ближайшего населенного пункта на машине 6 часов, а электричка ходит всего 3 раза в неделю! Жители поселка ждали команду ЛДПР, чтобы передать свои обращения партийцам.

Координаторы, активисты и депутаты, члены молодежной организации ЛДПР общаются с жителями и раздают агитационные материалы. На встречах с местными жителями были подняты вопросы о ремонте дорог, получении медицинской помощи, выплате заработной платы, улучшении жилищных условий.

У каждого, кто приходит на встречу с кандидатами от ЛДПР, есть возможность обратиться напрямую со своими проблемами не только к ним, но и передать свое обращение лидеру партии Владимиру Жириновскому.

Оставшиеся дни автобус помощи ЛДПР будет работать в районах Петрозаводска. Напомним, автобус ЛДПР — это постоянно действующий проект партии, главной целью которого является прямая связь с жителями малых городов и поселков. ЛДПР идет к людям для помощи и решения насущных проблем. Едем ко всем, слышим каждого!

Изготовитель: ООО «Редакция ПТЗ», 185030, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Маршала Мерецкова, дом 11, помещение 16, офис 517А, ИНН 1001350271. Заказчик: Избирательное объединение «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России». дата изготовления: 13.09.2021.



Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» со специального избирательного счета № 40704810325000000042