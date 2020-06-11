890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске все еще не завершили весеннюю уборку придомовых территорий
11.06.2020 17:20
"Легковушка" улетела в кювет на трассе в Карелии (ФОТО)
Сегодня 10:20
К этой осени Сегежский ЦБК повысит уровень очистки сточных вод за счет бактерий
11.06.2020 16:29
Вспышка коронавируса зафиксирована в вахтовом городке в Карелии – началась эвакуация (СРОЧНО) 4
11.06.2020 23:38
В Карелии может появиться бассейн, гостиница и хоккейная площадка для спортсменов 2
11.06.2020 17:40

"Окна России" появились в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
13:59, 12 Июня 2020
фото: Правительство Карелии/gov.karelia.ru/
Загрузка...

Карелия присоединилась к всероссийской акции "Окна России", приуроченной ко Дню России.

Участниками флешмоба "Окна России" могли стать все желающие. Для этого было необходимо украсить свои окна к празднику рисунками и надписями, посвященными России и своей малой родине, и выложить фото в соцсети с хештегом #ОкнаРОССИИ, сообщается на сайте правительства республики.

В рамках еще одной всероссийской акции "Флаги России" в окнах и балконах домов вывешиваются российский триколоры.

В Карелии также проводится флешмоб "Дом дружбы Карелии". Жителям региона предлагается рассказать о национальных традициях своего народа, поделиться интересными пословицами, поговорками, сказками, народными танцами и мелодиями, фотографиями народного костюма и предметов, связанных с самобытной культурой народов, проживающих в Карелии.

Свои рассказы, а также фотографии и видеоролики можно выложить на страницах в соцсетях с хэштегом #ДомДружбыКарелия. Лучшие материалы войдут в сборник о культуре и традициях народов, проживающих в Карелии, который готовится к изданию в год 100-летия республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
06.06.2020, 16:23
ТРЦ "Лотос-Плаза" в Петрозаводске эвакуировали
07.06.2020, 14:30
Почему, когда в Карелии не было ни одного заболевшего коронавирусом, все закрыли, а сейчас все открывают?

Аналитика

11.06.2020 12:40
Обществоведение
Доктор с необычными трубочками 1
Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова Михаил Сергеев о современной специальности, вредных рентгеновских лучах и волшебных трубочках, открывающих и закрывающих сосуды.
"Люди вынуждены экономить" 9
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 6
09.06.2020 14:33
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 7
08.06.2020 15:18
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 11
04.06.2020 15:01
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
Сегодня 12:47
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»