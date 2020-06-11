"Окна России" появились в Карелии (ФОТО)

Карелия присоединилась к всероссийской акции "Окна России", приуроченной ко Дню России.

Участниками флешмоба "Окна России" могли стать все желающие. Для этого было необходимо украсить свои окна к празднику рисунками и надписями, посвященными России и своей малой родине, и выложить фото в соцсети с хештегом #ОкнаРОССИИ, сообщается на сайте правительства республики.

В рамках еще одной всероссийской акции "Флаги России" в окнах и балконах домов вывешиваются российский триколоры.

В Карелии также проводится флешмоб "Дом дружбы Карелии". Жителям региона предлагается рассказать о национальных традициях своего народа, поделиться интересными пословицами, поговорками, сказками, народными танцами и мелодиями, фотографиями народного костюма и предметов, связанных с самобытной культурой народов, проживающих в Карелии.

Свои рассказы, а также фотографии и видеоролики можно выложить на страницах в соцсетях с хэштегом #ДомДружбыКарелия. Лучшие материалы войдут в сборник о культуре и традициях народов, проживающих в Карелии, который готовится к изданию в год 100-летия республики.