Около 10 тысяч жителей Петрозаводска остались без света

Авария на электрических сетях произошла сегодня вечером в районе Голиковка.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, сообщение о повреждении на электрических сетях в районе Голиковка поступило в ЕДДС города в 19.30 от диспетчера АО "ОРЭС-Петрозаводск".

Остались без света 119 домов, в которых проживают 9364 человек. Электричества также нет в семи социальных объектах района.