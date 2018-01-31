Около 10 тысяч жителей Петрозаводска остались без света

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Авария на электрических сетях произошла сегодня вечером в районе Голиковка.
Как рассказали в администрации Петрозаводска, сообщение о повреждении на электрических сетях в районе Голиковка поступило в ЕДДС города в 19.30 от диспетчера АО "ОРЭС-Петрозаводск".
Остались без света 119 домов, в которых проживают 9364 человек. Электричества также нет в семи социальных объектах района.
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