Около 100 пациентов с коронавирусом находятся в больницах в тяжелом состоянии

В Карелии 98 человек, инфицированных коронавирусом, госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 2 декабря госпитализированы 726 человек, заболевших COVID-19, 621 из госпитализированных находится в состоянии средней тяжести, 98 – в тяжелом и 7 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 2 декабря уменьшилась с 26,7 до 24,3%.

Ранее сообщалось, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 472 человек, умерли еще два жителя Петрозаводска.