Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106

За сутки от COVID-19 умерли еще два жителя Петрозаводска, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Больнице скорой медицинской помощи скончался 76-летний мужчина, а в Республиканской инфекционной больнице – 51-летняя женщина. Оба пациента, жители Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в республике умерли 106 человек.

Напомним, за последние сутки коронавирус выявлен у 472 человек, это рекорд с начала пандемии.