Около 100 тонн вторсырья собрали у жителей Петрозаводска за год

В Петрозаводске волонтёры "Сбормобиля" в 2020 году приняли на переработку около 100 тонн вторсырья, сообщили в администрации города.

В 2020 году, несмотря на трудности, связанные с эпидемиологической ситуацией, волонтёры "Сбормобиля" приняли от горожан почти 100 тонн вторсырья. Таким образом, они повторили результат 2019 года, отметили в администрации Петрозаводска.



Первый рейс 2021 года состоится уже в ближайшее воскресенье, 17 января по улицам карельской столицы проедет не только "Сбормобиль", но и "Металлмобиль". В расписании – 23 остановки в разных районах города.



Полный список того, что волонтёры принимают и не принимают на переработку, а также правила сдачи вторсырья опубликованы в группе «Сбормобиль ПТЗ». Там же появляется актуальная информация обо всех нововведениях и других инициативах экозащитников.

