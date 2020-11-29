Около 120 больных коронавирусом в Карелии находятся в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики находятся 118 тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 30 ноября в стационарах с COVID-19 находится 741 житель республики. Из них 616 – в состоянии средней тяжести, 118 тяжелобольных. В крайне тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил министр здравоохранения республики на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним, очередной рекорд по числу заразившихся COVID-19 поставлен в Карелии: 427 инфицированных за сутки.