Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Врач опроверг мнение, что борьбу со старением нужно начинать с 40 лет
29.11.2020 21:40
Вилами по воде
Новое
Сегодня 10:29
Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате грозит 15 лет колонии за подстрекательство 1
29.11.2020 20:40
Новогоднюю елку установили в центре Петрозаводска (ФОТО) 4
29.11.2020 15:13
Специалисты назвали признаки поддельной воды в бутылках
29.11.2020 19:40
Выступление Агутина и Варум в Карелии перенесли почти на год
29.11.2020 14:55

Около 120 больных коронавирусом в Карелии находятся в тяжелом состоянии

Новости. Общество
10:12, 30 Ноября 2020
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС
Загрузка...

В ковид-центрах республики находятся 118 тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 30 ноября в стационарах с COVID-19 находится 741 житель республики. Из них 616 – в состоянии средней тяжести, 118 тяжелобольных. В крайне тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил министр здравоохранения республики на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним, очередной рекорд по числу заразившихся COVID-19 поставлен в Карелии: 427 инфицированных за сутки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус

Аналитика

Сегодня 10:29
Капитал
Вилами по воде
Как уголовное дело о "незаконном предпринимательстве" в Олонце обнажило почти повсеместное нарушение в Карелии федерального закона "О недрах", на которое годами закрывали глаза республиканские власти.
В чем подозревают Белугу 13
25.11.2020 15:15
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»