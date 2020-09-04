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Около 1700 новых рабочих мест будет создано в рамках индивидуальной программы развития Карелии

Новости. Экономика
10:11, 05 Сентября 2020
фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
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В целом программа предполагает реализацию 35 мероприятий на общую сумму 5 млрд рублей, сообщает управление пресс-службы главы республики Карелия.

В апреле правительством России утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Карелии, рассчитанная на 5 лет - до 2024 года. Она станет продолжением работы по повышению инфраструктурной обеспеченности региона и улучшению качества жизни населения республики.

Как рассказал заместитель министра экономического развития России Сергей Галкин, в программу включено 35 мероприятий на общую сумму 5 млрд рублей. Эти средства будут направлены на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры Карелии, создание производственных площадок, развитие туризма и агропромышленного комплекса.

В 2020 году за счёт средств федерального бюджета предлагается финансирование четырёх мероприятий программы на сумму 1 млрд рублей. Это строительство роботизированной молочной фермы, развитие комплекса "Беломорские петроглифы", поддержка субсидированных затрат инвесторов и разработка проектно-сметной документации на объекты, которые будут построены в дальнейшем.

"Программа сформирована с акцентом на экономику. Она должна обеспечить создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, формирование собственных налоговых источников. По итогам реализации программы в республике будет создано около 1700 рабочих мест, реализовано 10 инвестиционных проектов, регион получит новые объекты инфраструктуры", - сообщил Сергей Галкин.

В настоящее время в рамках программы уже реализовано 3 мероприятия и ведётся активная работа по остальным 32-м. В том числе по двум объектам разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы и на объектах начались строительно- монтажные работы.

Для реализации программы разработана дорожная карта. Ее куратором выступает Минэкономразвития России.

Ранее управление труда и занятости оценило влияние эпидемии на число вакансий в Карелии.

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