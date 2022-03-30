Около 280 человек продолжают лечение в ковидных стационарах Карелии

За сутки еще 52 человека заразились коронавирусом в республике.

На 2 мая в Карелии зарегистрированы 134195 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17598 детей. За прошедшие сутки выявлены 52 инфицированных (0 – дети), из них непривитых – 41 (78,8%). Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

В ковидных стационарах получают лечение 277 пациентов, в состоянии средней тяжести – 252 человека, в тяжёлом – 25 (из них непривитых - 25).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 131615 человек, за последние сутки – 59.

За сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1497 человек.