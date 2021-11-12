Около 3 тысяч туристов посетили заповедник на севере Карелии в новогодние праздники

В заповеднике «Костомукшский» побывали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Петрозаводска, Швеции, Франции.

Как сообщается в официальном паблике заповедника, на каникулах здесь побывало 2900 человек. Самым популярным развлечением стало катание на санях всей семьей. Многие открыли для себя необычный досуг — поход на снегоступах.

Каждый день начинался с мастер-класса. На занятия по изготовлению поделок приезжали дети из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Петрозаводска, Швеции, Франции.

«Мы старались наполнить начало года интересным, веселым, познавательным и сближающим досугом. Хочется, чтобы вы вспоминали эти каникулы с теплом и радостью», — пишут в пабблике заповедника.

Ранее странные игры медведей в заповеднике «Костомукшский» попали на видео.