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Около 30 спецмашин борются с наледью на улицах Петрозаводска

Новости. Общество
12:17, 27 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Днем и ночью на улицах города работает по несколько десятков специализированных машин, сообщили в администрации столицы Карелии.

После вчерашнего снегопада подрядчик – ООО "ТехРент" – оперативно принялся обрабатывать городские дороги и тротуары, чтобы исключить появление наледи. В работе задействованы мобильные бригады и техника. Сегодня ночью в уборке было задействовано 15 единиц техники, днем – 29 единиц, отметили в мэрии.

Комбинированные дорожные машины в случае выпадения осадков оплуживают проезжие части и обрабатывают их противогололедными материалами. С помощью тракторных щеток убирают снег с тротуаров, которые затем посыпают. Особое внимание уделяется пешеходным переходам и остановочным площадкам. В труднодоступных для техники местах уборка производится вручную.

Автогрейдер на этой неделе профилирует грунтовое покрытие на дороге к мусорной свалке в Орзеге. При плюсовых температурах подрядчик продолжит уборку смета и мусора в разных районах города.

Ранее подрядчика в Петрозаводске оштрафовали за плохую уборку листвы.

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Комментарии

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Горожанин
2020-11-27 13:47:50
На Кукковке аккуратно посыпано песочком. Грех жаловаться, молодцы!
Juniper59
2020-11-27 13:35:19
Болото вчера было первостатейное. А на Чапаева трактор успешно проборолся с новым забором.)
David
2020-11-27 13:01:13
Не с наледью бороться, а с горожанами! Превращают город в грязное болото. Вот она комфортная среда, вопрос только для кого?!
кир
2020-11-27 12:19:46
Это ваши тряпки и куклы.
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