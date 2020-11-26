Около 30 спецмашин борются с наледью на улицах Петрозаводска

Днем и ночью на улицах города работает по несколько десятков специализированных машин, сообщили в администрации столицы Карелии.

После вчерашнего снегопада подрядчик – ООО "ТехРент" – оперативно принялся обрабатывать городские дороги и тротуары, чтобы исключить появление наледи. В работе задействованы мобильные бригады и техника. Сегодня ночью в уборке было задействовано 15 единиц техники, днем – 29 единиц, отметили в мэрии.

Комбинированные дорожные машины в случае выпадения осадков оплуживают проезжие части и обрабатывают их противогололедными материалами. С помощью тракторных щеток убирают снег с тротуаров, которые затем посыпают. Особое внимание уделяется пешеходным переходам и остановочным площадкам. В труднодоступных для техники местах уборка производится вручную.

Автогрейдер на этой неделе профилирует грунтовое покрытие на дороге к мусорной свалке в Орзеге. При плюсовых температурах подрядчик продолжит уборку смета и мусора в разных районах города.

Ранее подрядчика в Петрозаводске оштрафовали за плохую уборку листвы.