Около 40 маленьких пассажиров пострадали в ДТП в Карелии за полгода

Госавтоинспекция Карелии опубликовала статистику по ДТП с участием детей.

С начала года произошло 23 ДТП, в которых травмированы 39 юных пассажиров, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, в Кондопожском районе 27-летняя водитель перевозила 2-летнего ребенка на переднем сиденье, без специального детского удерживающего устройства. Нарушительница привлечена к административной ответственности, ей предстоит оплатить штраф в размере 3000 рублей.

С начала года на дорогах Карелии автоинспекторы пресекли более 1200 нарушений водителями, которые не обеспечили безопасную поездку для своих юных пассажиров.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что детское удерживающее устройство, подобранное по росту и весу ребенка, правильно установленное в автомобиле, снижает тяжесть последствий в случае ДТП.