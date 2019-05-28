15:59, 28 Мая 2019
Около 50 соцучреждений Карелии смогут работать с нулевой ставкой по налогу на прибыль
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Правительство России решило сохранить после 2020 года право применения нулевой ставки по налогу на прибыль организаций соцобслуживания.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил продлить после 1 января 2020 года право применения нулевой ставки по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан.
В Карелии решение российского правительства коснется 46 организаций, перечисленных в специальном реестре.
Среди указанных организаций числятся благотворительные фонды, дома-интернаты, психоневрологические интернаты, центры соцобслуживания, центры помощи детям и так далее.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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