Около 50 соцучреждений Карелии смогут работать с нулевой ставкой по налогу на прибыль

Правительство России решило сохранить после 2020 года право применения нулевой ставки по налогу на прибыль организаций соцобслуживания.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил продлить после 1 января 2020 года право применения нулевой ставки по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан.

В Карелии решение российского правительства коснется 46 организаций, перечисленных в специальном реестре.

Среди указанных организаций числятся благотворительные фонды, дома-интернаты, психоневрологические интернаты, центры соцобслуживания, центры помощи детям и так далее.

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