Около 50 жителей Карелии грубо нарушили режим самоизоляции

В суды поступило 49 материалов в отношении нарушителей.

На 26 апреля в районные и городские суды Карелии поступили административные материалы в отношении местных жителей, которые грубо нарушили режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Из 49 административных материалов судами уже рассмотрено 20, по всем из них вынесены постановления о назначении административного наказания, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия".

Административные материалы рассматриваются в семи судах республики:



– Петрозаводский городской суд – 20 материалов (рассмотрено – 13);

– Кондопожский городской суд – 6 материалов (рассмотрено –2);

– Беломорский районный суд – 7 материалов;

– Костомукшский городской суд – 9 материалов;

– Суоярвский районный суд – 5 материалов (рассмотрено – 3);

– Сотравальский городской суд – 1 материал (рассмотрен);

– Питкярантский районный суд – 1 материал (рассмотрен)

Статья 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", санкция по части 1 статьи – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее суд Петрозаводска выписал предупреждения нарушителям режима самоизоляции.