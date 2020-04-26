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Около 50 жителей Карелии грубо нарушили режим самоизоляции

Новости. Общество
10:27, 27 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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В суды поступило 49 материалов в отношении нарушителей.

На 26 апреля в районные и городские суды Карелии поступили административные материалы в отношении местных жителей, которые грубо нарушили режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Из 49 административных материалов судами уже рассмотрено 20, по всем из них вынесены постановления о назначении административного наказания, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия".

Административные материалы рассматриваются в семи судах республики:

– Петрозаводский городской суд – 20 материалов (рассмотрено – 13);
– Кондопожский городской суд – 6 материалов (рассмотрено –2);
– Беломорский районный суд – 7 материалов;
– Костомукшский городской суд – 9 материалов;
– Суоярвский районный суд – 5 материалов (рассмотрено – 3);
– Сотравальский городской суд – 1 материал (рассмотрен);
– Питкярантский районный суд – 1 материал (рассмотрен)

Статья 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", санкция по части 1 статьи – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее суд Петрозаводска выписал предупреждения нарушителям режима самоизоляции.

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Комментарии

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новый
2020-04-27 10:53:09
Штрафовать нещадно. Особенно протестунов с плакатиками.
&&&&&&&&&&&&&&
2020-04-27 10:30:39
Болтается кучу народу , а нашли крайних в количестве 49 штук . Не маразм ли это ????????????
Гость
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