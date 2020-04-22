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Суд Петрозаводска выписал предупреждения нарушителям режима самоизоляции

Новости. Общество
14:29, 22 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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В понедельник, 20 апреля, Петрозаводский городской суд рассмотрел ряд дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима самоизоляции.

На сайте суда сообщается, что дела рассмотрены в отношении граждан, нарушивших правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Петрозаводска.

Всем нарушителям выписали предупреждения.

За совершение повторного правонарушения предусмотрен административный штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что трех нарушителей режима самоизоляции поймали в Петрозаводске.

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Комментарии

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2020-04-22 14:54:57
Каменноборские протестуны отделались легким испугом, зато больше из своих нор не выползут в поисках краснокнижных тараканов в голове. А то у них там совсем крыша поехала: во время выгула своего блохастого четверолапого друга одна дама нашла какую-то кость. Адепты хором начали утверждать, что это нога Яши Степанова.

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