Суд Петрозаводска выписал предупреждения нарушителям режима самоизоляции

В понедельник, 20 апреля, Петрозаводский городской суд рассмотрел ряд дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима самоизоляции.

На сайте суда сообщается, что дела рассмотрены в отношении граждан, нарушивших правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Петрозаводска.

Всем нарушителям выписали предупреждения.

За совершение повторного правонарушения предусмотрен административный штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что трех нарушителей режима самоизоляции поймали в Петрозаводске.