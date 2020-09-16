Около 500 школьников из Карелии побывают на острове Кижи

В рамках двухдневной туристической программы "Тайны деревянного зодчества" школьники посетят остров Кижи и Петрозаводск, сообщили в Минкультуры Карелии.

Они побывают в Доме Кантеле, Национальном музее, Музыкальном театре, пройдут с обзорной экскурсией по городу, поучаствуют в интерактивной программе.

Поездки проходят с 14 сентября по 3 октября. В них примут участие 442 школьника из восьми районов Карелии – Прионежского, Пряжинского, Олонецкого, Суоярвского, Сегежского, Питкярантского, Калевальского и Кемского. Это учащиеся, которые проявили себя в учебе и творчестве.

Родители оплачивают только проезд до Петрозаводска – проживание, питание и экскурсии для детей бесплатны.

Цель таких поездок – познакомить ребят с историей и культурой России. В прошлом году 140 детей из Карелии съездили по трем туристским маршрутам – в Санкт-Петербург, Пятигорск и по городам Золотого кольца. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации принято решение провести поездки внутри республики.