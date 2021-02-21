Около 550 заболевших коронавирусом жителей Карелии находятся в стационарах

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии больных коронавирусной инфекцией, находящихся в стационарах республики.

По данным министра здравоохранения Михаила Охлопкова на 22 февраля, в стационарах Карелии находятся 546 заболевших коронавирусом. Из них 459 находятся в состоянии средней тяжести, 78 – тяжелых больных, 9 – в крайне тяжелом состоянии, они не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ (из них 4 – к инвазивной ИВЛ).

Количество свободных коек в ковид-центрах Карелии, по данным на 22 февраля, - 14,8%.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии подтверждены три смерти от коронавирусной инфекции. Одному из умерших было всего 52 года.