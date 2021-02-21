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Три новых жертвы коронавируса подтверждены в Карелии, одному из погибших было 52 года

Новости. Общество
09:31, 22 Февраля 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии
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Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 156 человек, подтверждены три смерти от COVID-19, сообщили в Оперштабе правительства.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской районной больнице скончался 60-летний житель Лахденпохьи, в Медвежьегорской ЦРБ скончался 52-летний житель Медвежьегорска, в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 68 лет. По данным Оперативного штаба, все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

По данным на 22 февраля, от коронавируса в Карелии скончались 290 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 156 человек. Из этого числа заболевших – 145 человек, из них 36 имеют симптомы средней тяжести, трое в тяжелом, один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 168 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6491,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2838 случаев, по Северо-Западу – 5009,3.

Ранее сообщалось, что глава Карелии Артур Парфенчиков в связи с улучшением эпидемиологической обстановки отменил большую часть ограничений, введеных из-за коронавируса.

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