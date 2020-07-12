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Около 570 заключенных в Карелии получили профессию в училищах при колониях

Новости. Общество
16:07, 13 Июля 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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Осужденные стали поварами и электросварщиками во время отбывания срока в исправительных учреждениях, сообщили в УФСИН Карелии.

В профессиональных училищах № 30 и № 31 ФСИН России, осуществляющих образовательную деятельность на базе исправительных колоний и СИЗО, завершился учебный год.

Всего за 2019-2020 учебный год 569 осужденных успешно завершили обучение по 15 профессиям, такие как каменщик, повар, оператор швейного оборудования, станочник деревообрабатывающих станков, столяр, швея, электросварщик ручной сварки, стропальщик и другие.

Срок обучения составляет от 3 месяцев до 1 года. Помимо учебных аудиторий для проведения лекций и семинаров, ведомственные профессиональные училища располагают специально оборудованными производственными мастерскими.

Следующий набор учебных групп состоится в августе.

Ранее заключенный в Карелии выпустил книгу, чтобы начатое им дело жило в колонии после его освобождения.

 

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