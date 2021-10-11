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Около 770 жителей Карелии направили материнский капитал на образование детей

Новости. Общество
17:40, 11 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Дмитрий Рогулин

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Процедура распоряжения средствами материнского капитала на оплату образовательных услуг значительно упрощена, отметили в Пенсионном фонде Карелии.

За 9 месяцев этого года карельское отделение ПФР одобрило 768 заявлений от владельцев сертификатов о направлении материнского капитала на обучение детей. И это направление становится все более востребованным у жителей Карелии.

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда ребенку, давшему право на сертификат, исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, давшего право на сертификат.

На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Ранее семьям, которые решили направить материнский капитал на оплату обучения детей, необходимо было представить в Пенсионный фонд копию договора об оказании платных образовательных услуг и другие документы из образовательного учреждения. Теперь процедура распоряжения средствами маткапитала значительно упрощена. В случае если территориальным органом ПФР заключено соглашение с образовательной организацией, достаточно подать в Фонд заявление о распоряжении средствами материнского капитала – через Портал госуслуг или личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Всю остальную информацию Пенсионный фонд при рассмотрении заявления запросит самостоятельно в образовательной организации. На сегодня день Отделением Пенсионного фонда по Карелии заключено 25 таких соглашений: с 4 вузами, 12 сузами и 9 дошкольными учреждениями.

В Пенсионном фонда напомнили, родители имеют право направить средства материнского капитала на оплату содержания ребенка как в муниципальном, так и в частном дошкольном учреждении, за исключением частных детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. Учреждение должно находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

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