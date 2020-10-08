Около 80 новых случаев COVID-19 выявлено в Карелии за сутки

За минувшие сутки 77 человек инфицированы коронавирусом в Карелии, сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба, из 77 человек заболели 59, 17 имеют симптомы средней тяжести. За сутки больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе, требующем подключения к ИВЛ, в медучреждения не поступало.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 49 человек, в Прионежском районе – 3 человека (поселки Мелиоративный, Кварцитный, Новая Вилга), в Кондопоге – 7 человек, в Пудоже – 1 человек, в Олонецком районе – 2 человека (поселок Верхнеолонецкий и Олонец), в Пряжинском районе – 7 человек (деревня Виданы – 1, Пряжа – 3, поселок Чална – 3), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Элисенваара), в Питкяранте – 1 человек, в Медвежьегорске – 1 человек, в Сегежском районе – 2 человека (поселок Надвоицы), в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Валаам), в Беломорском районе – 2 человека (село Сумский посад и поселок Летнереченский).

Летальных исходов от коронавируса за сутки не зарегистрировано.

За минувшие сутки выздоровели еще 38 человек.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 4541 случаев COVID-19, выздоровели 3677 пациентов, умерли 40 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 739,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 858,7 случая, по Северо-Западу – 886,1.

Ранее главный санитарный врач Карелии заявила о росте завозных случаев COVID-19.