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Около 80% россиян поддерживают решение о приеме беженцев из Донбасса, показал опрос

Новости. Общество
12:49, 22 Февраля 2022
фото: © Эрик Романенко / ТАСС

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Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты исследования, как россияне относятся к эвакуации населения ДНР и ЛНР в Россию.

Как показал опрос ВЦИОМ, 78% россиян поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории республик. Не поддерживают решение 13% опрошенных, такого мнения чаще придерживаются россияне 18-34 лет (31% — 18-24-лет, 20% –25-34-лет).

Кроме того, согласно опросу, три четверти респондентов поддерживают решение президента России об единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей (75%). Не поддерживают данную меру поддержки 18%.

Большинство сограждан положительно относятся к помощи российских волонтеров из разных регионов страны беженцам из ДНР и ЛНР (82%), безразличными остались 12%, а 4% опрошенных относятся к помощи отрицательно.

Политолог Марат Баширов назвал объективными результаты опроса ВЦИОМ по вопросу беженцев.

«Цифры ВЦИОМ для меня абсолютно объективно: общее настроение ясно из наших разговоров даже с друзьями. 78 процентов — это огромная цифра. Мы видим, что в Донбассе происходит гуманитарная катастрофа. Когда у вас за несколько дней выезжают более 60 тысяч человек», — цитирует Баширова «Лента.Ру».

Поддержали прием беженцев из ДНР и ЛНР в «Российском историческом обществе». Председатель правления Ассоциации Константин Могилевский считает, власти России приняли правильное решение, когда начали принимать меры по оказанию помощи и размещению беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на территории страны.

«У России не было другого выхода — мы своих не бросаем. Тут на самом деле невозможно представить себе ситуацию, когда бы мы отказали нашему народу в помощи», — заявил председатель правления Ассоциации «Российское историческое общество» «Газете.Ру».

 «Принять и разместить у нас беженцев с Донбасса — решение правильное и с общегуманитарной точки зрения, и той точки зрения того, что в ЛНР и ДНР живет несколько сот тысяч граждан РФ», — сказал газете «Взгляд» сенатор Константин Долгов.

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Комментарии

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экcперд
2022-02-22 13:25:59
Хде трясуны плакатиками у молекулы ?
Апельсин
2022-02-22 13:11:15
Фукс уже пост выпустил по событиям на Донбассе. Да и Слабунова опять засветилась.
С этими двумя все понятно, причем давно.
Патриот
2022-02-22 13:16:05
Апельсин, идиоты и ты тоже .
" Патриотизм , последнее прибежище негодяев ( с)
Гость
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