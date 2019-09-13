Около бара в Карелии неизвестный избил и ограбил мужчину

Полиция ведет розыск подозреваемого, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Сортавале в 00.30 в баре на Выборгском шоссе избили и ограбили посетителя.



Инцидент произошел на улице рядом с баром. 50-летний потерпевший дал описание незнакомцев, сотрудники передали данные для ориентировки в дежурную часть.



На место была вызвана следственно-оперативная группа отделения полиции. Ущерб составил 8,5 тысяч рублей. Полицией ведутся оперативно-розыскные мероприятия.