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Новости. Происшествия
13:20, 13 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев

Около бара в Карелии неизвестный избил и ограбил мужчину

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Полиция ведет розыск подозреваемого, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Сортавале в 00.30 в баре на Выборгском шоссе избили и ограбили посетителя.

Инцидент произошел на улице рядом с баром. 50-летний потерпевший дал описание незнакомцев, сотрудники передали данные для ориентировки в дежурную часть.

На место была вызвана следственно-оперативная группа отделения полиции. Ущерб составил 8,5 тысяч рублей. Полицией ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

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