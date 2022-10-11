Около десяти гаражей пойдут под снос в двух районах Петрозаводска

Власти столицы Карелии предупреждают о демонтаже незаконных объектов в районах Перевалка и Рыбка.

Владельцев гаражей в районах Перевалка и Рыбка ставят в известность о том, что с 3 по 7 ноября земельные участки будут освобождены от незаконных объектов. Под снос пойдут восемь гаражей, расположенных у домов № 3 и № 7 на улице Софьи Ковалевской, а также возле пересечения улиц Беломорской и Боровой.

Ранее администрация столицы Карелии предупреждала владельцев гаражей на улице Грибоедова и на Октябрьском проспекте о демонтаже незаконных объектов.