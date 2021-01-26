Около двух тысяч жителей Петрозаводска сделали прививки от COVID-19

Власти карельской столицы назвали точное число горожан, сделавших прививки от коронавируса.

На 26 января иммунизацию против COVID-19 в Петрозаводске прошли 1990 человек. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Сообщается, что в Карелию поступила очередная партия вакцины против коронавируса "Спутник V", состоящая из 2700 доз. Ожидается поступление новых партий вакцины.

В мэрии Петрозаводска поясняют, что записаться на прививку можно в личном кабинете на портале "Госуслуги" или в территориальной поликлинике. Паблик администрации разместил адреса сайтов поликлиник.

Ранее сообщалось, что жители района Карелии не проявили интереса к вакцинации от COVID-19.