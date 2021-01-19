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Жители района Карелии не проявили интереса к вакцинации от COVID-19

Новости. Общество
14:40, 20 Января 2021
фото: © Игорь Онучин/ТАСС
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Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров предложил лично привиться, чтобы показать пример согражданам, которых слабо интересует перспектива вакцинации от коронавируса.

Дмитрий Петров  сообщил в соцсети, что в ближайшее время в Кемский район прибудет вакцина от коронавируса, но при этом местные жители демонстируют отсутствие интереса к вакцинации.

"Предварительный сбор анкет желающих привиться показывает невысокий интерес к процедуре", - заявил он.

Петров сказал, что готов привиться сам, если такой шаг подтолкнет местное население к принятию решения о вакцинации.

"Ответственно заявляю, если будет вялый интерес и мало желающих, готов лично привиться (хоть и уже переболел). Готов для науки и чтобы собственным примером, так сказать, привиться под протокол и видеофиксацию. Чтобы снять вопросы, недомолвки, кривотолки и подозрения", - написал Дмитрий Петров.

Ранее глава администрации Кемского района Дмитрий Петров планировал искупаться в районе аварии на Белопорожских ГЭС, однако сотрудники МЧС пообещали его не спасать.

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