Около Петрозаводска произошел лесной пожар

Загорелись хвойные насаждения Прионежском центральном лесничестве, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В среду, 19 июня, в 9.30 на а границе Петрозаводска и Прионежского района произошел пожар в ГКУ РК "Прионежское центральное лесничество".



Сгорели хвойные насаждения на площади 0,01 га.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.