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Около полсотни новых случаев коронавируса зарегистрировано в Карелии

Новости. Общество
08:48, 22 Сентября 2020
фото: © ТАСС/ Артем Геодакян
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Число инфицированных в республике возросло до 3704, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 45 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 30, в Сортавале – 1, в Медвежьегорске – 1, в Кондопожском районе – 7 (Кондопога – 5, деревня Суна – 1, поселок Кяппесельга – 1), в Олонецком районе – 1 (поселок Ильинский), в Сегежском районе – 5 (поселок Верхний – 2, поселок Надвоицы – 3).

Выздоровели еще 30 человек: в Петрозаводске – 17, в Костомукше – 3, в Муезерском районе – 1, в Прионежском районе – 2, в Сортавальском районе – 3, в Кондопожском районе – 2, в Беломорском районе – 1, в Питкярантском районе – 1.

Всего выздоровели 3091 человек.

На самокарантине находятся 1023 человек (+10 за сутки).

В обсерваторе пребывают 9 человек.

Проведено 167521 исследований (+961 за сутки).

Новых летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии в республике от COVID-19 умерли 34 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 603,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 756,1 случаев, по Северо-Западу – 770,1.

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Комментарии

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12321
2020-09-22 10:10:43
Что стало со Ст.на Онего , оно превратилось в " Похоронный вестник " или " Вестник короновируса " .
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