07:25, 27 Сентября 2019
Около тысячи вопросов задали жители Карелии Артуру Парфенчикову во время прямой линии
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Прямая линия с главой республики Артуром Парфенчиковым в соцсети длилась накануне вечером более двух часов.
Как рассказали организаторы прямой линии - у жителей Карелии впервые была возможность задать вопрос Артуру Парфенчикову вживую - с помощью видеозвонка во "ВКонтакте". Люди интересовались ремонтом дорог, открытием новых школ и детских садов, началом отопительного сезона, нехваткой кадров в учреждениях здравоохранения и др.
На вопросы, не прозвучавшие во время трансляции, будут даны ответы в течение недели, пообещали в пресс-службе главы региона.
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