Около тысячи вопросов задали жители Карелии Артуру Парфенчикову во время прямой линии

Прямая линия с главой республики Артуром Парфенчиковым в соцсети длилась накануне вечером более двух часов.

Как рассказали организаторы прямой линии - у жителей Карелии впервые была возможность задать вопрос Артуру Парфенчикову вживую - с помощью видеозвонка во "ВКонтакте". Люди интересовались ремонтом дорог, открытием новых школ и детских садов, началом отопительного сезона, нехваткой кадров в учреждениях здравоохранения и др.



На вопросы, не прозвучавшие во время трансляции, будут даны ответы в течение недели, пообещали в пресс-службе главы региона.