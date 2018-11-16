Окончательный переход на цифровое ТВ начнется в феврале

Глава правительства Дмитрий Медведев назвал сроки полного перехода на цифровое телевидение.

Окончательный переход на цифровой формат телевещания будет поэтапным, он начнется в феврале 2019 года и продлится полгода.

Глава Минкомсвязи Константин Носков в ходе совещания заявил, что после перехода на цифровое вещание жители России смогут смотреть бесплатно 20 телеканалов в цифровом качестве.

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