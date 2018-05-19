Окраины Калевалы завалены мусором

В Карелии жители поселка Калевала пожаловались на горы мусора на окраинах населенного пункта.

Местный житель во время велосипедной прогулки по лесу обнаружил большие территории, покрытые мусором. Об этом сообщает паблик "Новости Калевалы".

"Окраины становятся больше похожи на свалку, и в этом явно виноваты сами жители, тем самым показывая свое воспитание и отношение к родному посёлку!",- пишут администраторы сообщества в соцести "Вконтакте".

На опубликованных кадрах видно, что в основном в лесу разбросан бытовой мусор в целлофановых пакетах.