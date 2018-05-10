Оксана Пушкина отучилась в президентской академии

Депутат Госдумы, уроженка Карелии Оксана Пушкина окончила РАНХиГС с красным дипломом, пишет Газета.ру.

В четверг, 10 мая, Оксане Пушкиной исполнилось 55 лет, и это не мешает ей по-прежнему быть активным участником общественной и культурной жизни страны. В этом году пленарные заседания и встречи с избирателями Пушкина сочетала с зачетами и курсовыми. В апреле телеведущая окончила РАНХиГС с красным дипломом.

"Стыдно было плохо учиться. Публичный человек - заложник своей профессии, статуса. Но какое же невероятное наслаждение от того, что смогла, что преодолела, что не подвела своих коллег, а главное - себя! Горизонты стали шире, знаний больше и друзей прибавилось!" - рассказала Пушкина.

Оксана Пушкина училась на факультете журналистики в Ленинграде, практику проходила в Сан-Франциско. После, приехав в Россию, реализовала авторский телепроект "Женские истории Оксаны Пушкиной", чуть позже в эфире появилась известная передача "Женский взгляд Оксаны Пушкиной".