890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Идет война" 15
Сегодня 12:12
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус 16
Сегодня 13:10
Вы уже переболели коронавирусом? (ОПРОС) 6
Сегодня 14:16
Минстрой разъяснил позицию о временной отмене взносов за капремонт в Карелии 12
Сегодня 13:07
Приставы в Карелии выставили на продажу арестованные квартиры и земельные участки 2
Сегодня 11:20
Глава Карелии оставил школьников на "дистанте" до Нового года 2
Сегодня 12:06

Оксфордский словарь не смог выбрать слово 2020 года

Новости. Общество
19:10, 23 Ноября 2020
фото: © AP Photo / Caleb Jones
Загрузка...

Ученые-лингвисты решили, что 2020-й — это не тот год, который можно было бы вместить в одно слово.

Оксфордский словарь английского языка не смог выделить только одно важнейшее слово 2020 года, опубликовав вместо этого целый ряд наиболее полно описывающих это время понятий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт Oxford Languages, который по традиции в ноябре называет свою версию слова года.

"Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро и неоднократно адаптироваться в этом году. Учитывая феноменальный масштаб изменений и развития языка в течение 2020 года, в Oxford Languages (новое название подразделения по выпуску словарей издательства Оксфордского университета - прим. ТАСС) пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом", - говорится в заявлении.

Оксфордские лексикографы разместили слова в календаре уходящего года, отметив наиболее упоминаемые в зависимости от того или иного события. Так, в январе, когда Австралия была охвачена пожарами, таким стало слово bushfire - "разрушительный лесной пожар", а также "импичмент" - в первом месяце 2020 года в Сенате Конгресса США в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа начали рассматривать обвинения, выдвинутые в отношении американского лидера.

Весной в список слов и выражений вошли несколько понятий, связанных с пандемией, поразившей в этом году планету и изменившей уклад жизни миллиардов людей. Это coronavirus ("коронавирус"), COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание), lockdown (принудительные карантинные меры, вводимые властями для сдерживания распространения COVID-19), social distancing ("социальное дистанцирование"), reopening ("возобновление").

Также лексикографы отметили прилагательное "белорусский" как одно из слов августа 2020 года в связи с переизбранием в Белоруссии Александра Лукашенко на шестой президентский срок.

В прошлом году Оксфордский словарь выделил словосочетание "климатическое ЧП" (climate emergency), которое определяется как "ситуация, при которой необходимо принятие срочных мер для предотвращения изменения климата и недопущения связанного с этим потенциально необратимого ущерба для окружающей среды".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула

Аналитика

Сегодня 15:00
Политкухня
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 2
Подготовленный карельскими парламентариями пакет поправок в Основной закон республики не стал "по-настоящему народным документом".
"Идет война" 15
Сегодня 12:12
Торфяной щит для Онего 1
20.11.2020 15:17
УФНС по Карелии: уплата налогов должна быть неизбежной, но комфортной
20.11.2020 14:23
Пиявки – маленькие чудо-лекари
19.11.2020 14:24
Вся аналитика

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»