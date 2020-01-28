Олег Газманов в плавках станцевал ламбаду (ВИДЕО)

Во время отпуска на Мальдивах Олег Газманов станцевал ламбаду около бассейна.

Певца тут же сравнили с Джанлукой Вакки, отметив, что он находится в не менее хорошей форме, чем итальянский миллионер, пишет StarHit.



"Сегодня последний день отпуска. Два дня назад уже хотел домой, а в последний день подумал, что еще бы здесь остался. Привык уже к утренним танцам и бассейну на улице", – рассказал музыкант.



Газманова уже не в первый раз сравнивают с Джанлукой. Якобы артистичные звезды даже двигаются одинаково, но только Олег Михайлович на 16 лет старше своего конкурента, а выгядит не менее эффектно.