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Новости. Политика
15:12, 06 Мая 2018

Олег Реут: откуда появляются рейтинги губернаторов

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По мнению известного карельского политолога Олега Реута, любой губернаторский рейтинг – зеркало, показывающее результаты системного анализа политической жизни региона.

После опубликования результатов Национального рейтинга губернаторов, где действующий глава Карелии по итогам марта-апреля занял 72 место, с подачи Артура Парфенчикова в соцсетях развернулась дискуссия – а кто, собственно, составляет эти рейтинги, что они означают, и стоит ли на них обращать внимание.
По мнению политолога Олега Реута, который выступает одним из экспертов в Национальном рейтинге губернаторов, недооценивать мнение экспертного сообщества - ошибка, которую совершают многие главы регионов. В частности, он напомнил ситуацию с Александром Худилайненом, который повторял, что за федеральными рейтингами губернаторов "следит мало".

"Практически единственным ранжиром, которому он доверял, были "данные оценки деятельности населением республики. Иногда, правда, он ссылался на какие-то закрытые и только ему известные рейтинги Федеральной службы охраны, в которых его позиции были исключительно топовыми. А потом глава региона почему-то написал заявление по собственному желанию. Выйдя в отставку, немедленно покинул республику и, как теперь стало очевидно, свою судьбу никак не связывает с населением, мнению которого так долго доверял и считал самым важным в анализе своей работы", – напомнил политолог.

"Подобное положение вещей свидетельствует о целом комплексе проблем, недооценка значения которых самым серьёзным образом влияет на качество государственного управления. Прежде всего, стоит выделить фактор непосредственного воздействия экспертного сообщества на принимаемые политико-административные решения.

Экспертами выступают специалисты, которые 15-20, а иногда и более лет исследуют процессы трансформации региональных политических режимов. Предметом их изучения выступают структура губернаторского корпуса, практики отставки и назначения глав регионов, участие в избирательных кампаниях, характер взаимодействия с политическими партиями и органами местного самоуправления.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Саня
2018-05-06 17:36:15
Все эти "рейтинги" для отвода глаз, каждый назначенный (а по другому и не бывает теперь) губернатор выполняет определённую задачу "папы",и получает за это: или орден,или должность хлебную,или то и другое,не важно в каком дряхлом состоянии он оставил Республику....редкое исключение :Нелюдов,который совсем не вписывался....просто пил и воровал ....так говорят....
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