Ольга Бузова появилась на красной дорожке верхом на верблюде

Певица появилась на красной дорожке премии МУЗ ТВ в окружении мужчин и верблюдов.

Ольга Бузова рассчитывала произвести фурор своим эффектным появлением на красной дорожке. Если остальные участники соревновались в красоте и оригинальности нарядов, то телеведущая устроила из своего выхода целое представление. Бузова выступила в роли восточной царицы, въехав на верблюде в сопровождении верных нукеров, пишет издание "Дни.ру".

"Сначала она была жемчужиной, потом приезжала на коне, а сегодня Ольга Бузова появилась на верблюдах в окружении 10 мужчин. Как тебе такое перевоплощение?", – подписал снимок с церемонии канал МУЗ ТВ.

Почему-то даже фанаты Ольги Бузовой не впечатлились проходом теледивы. Возможно, ее задумка показалась поклонникам слишком вычурной на фоне остальных.