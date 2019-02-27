Ольга Бузова показала фото со свадьбы Доминика Джокера

Доминик Джокер женился на своей избраннице Кате Кокориной две недели назад, но устроили торжество лишь в конце февраля.

Среди гостей свадьбы было много звезд. Так, молодоженов поздравила Ольга Бузова. Артистка вспомнила, что выходила замуж за Дмитрия Тарасова в том же ресторане,где пара устроила праздник, пишет Cosmopolitan.



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"Когда-то в этом месте была моя свадьба… Доминик, ты был желанным гостем, ты пел для нас, и мы были очень рады, что ты разделил тогда с нами наш праздник. И вот сегодня я у тебя на свадьбе… Меня переполняют эмоции! Доминик, Катя, ваши сердца стучат в унисон, это чувствуется на расстоянии! Будьте в этом состоянии вечно", – написала звезда в Instagram.



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Доминик Джокер и Катя Кокорина встречались пять лет. Они познакомились в 2013 году на кастинге шоу "Битва хоров". Доминик был наставником команды, а Катя – участницей проекта. В декабре артисты выпустили новогодний клип о влюбленных.