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Новости. Общество
19:40, 03 Июля 2019
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ольга Бузова устроила откровенную фотосессию на пляже

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На отдыхе в Сен-Тропе певица похвасталась стройной фигурой в купальнике.

Телеведущая устроила откровенную фотосессию в море и на пляже. Ольга позировала в леопардовом бикини, демонстрируя аппетитные формы. Некоторые фанаты сравнили Бузову с Ким Кардашьян, пишет Cosmopolitan.

Без резких отзывов от хейтеров тоже не обошлось. Критики вновь указали певице на ее небольшой бюст. Недавно Ольга призналась, что после развода с Дмитрием Тарасовым хотела увеличить грудь, но вовремя передумала. Звезда полюбила свою фигуру такой, какая она есть, и призвала девушек последовать ее примеру.

Время от времени Бузову посещают грустные мысли о том, что спустя три года после развода она по‑прежнему одинока. Во время отпуска в Сен-Тропе телеведущая задумалась о том, каким должен быть мужчина ее мечты. Бузова заявила, что уже точно представила себе образ будущего избранника.

"Я точно знаю, какого мужчину хочу видеть рядом с собой. Верного, доброго, искреннего,сильного, щедрого, с прекрасным чувством юмора и правильными ценностями. Которого я смогу познакомить со своей семьей и друзьями, которым я буду гордиться и восхищаться. Который полюбит меня такой, какая я есть. Примет меня и будет рядом "и в горе, и радости". И самое главное, мне нужен тот, которого смогу полюбить я. Мне нужен лучший. И я всё еще верю, что он есть", – написала в Instagram певица.

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